Vanavond op tv: De formatie is rond • Wat zijn de afspraken? • Premier Slowakije neergeschoten

Rechts kabinet in zicht

Kunnen de vier fracties zich vinden in de gemaakte afspraken? En wie is de beoogd premier van een nieuw, extraparlementair kabinet? Daarvoor gaat de naam van Ronald Plasterk rond. De nieuwe premier krijgt een belangrijke taak bij het samenstellen van zijn ministersploeg.

Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag, gesprekken met experts over gemaakte afspraken, met kiezers in het land én de duiding van Arjan Noorlander .

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB komen straks naar buiten. Een tijdstip is niet bekend. Kijk live mee in Den Haag .

Premier Slowakije neergeschoten

Regeringsleiders uit heel Europa spreken vanavond hun zorgen uit over de gebeurtenissen in Slowakije. Daar raakte premier Fico vandaag zwaar gewond bij een aanslag. Hij werd vanmiddag neergeschoten na een vergadering in een kleine stad in de provincie. De politie heeft de vermeende schutter opgepakt. Voorafgaand aan de aanslag van vandaag beleefde Robert Fico een opzienbarende politieke comeback.