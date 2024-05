NOS

vandaag, 14:09 Vanavond op tv: 'Palestijnen gecensureerd' • Oekraïne stuurt versterking naar Charkiv • Meer leerplichtige jongeren thuis

'Instagram en Facebook censureren Palestijnen'

Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël melden met name (pro-)Palestijnse gebruikers van Instagram en Facebook een onverklaarbare afname van zichtbaarheid van hun berichten wanneer die over de Palestijnen gaan. Meta ontkent dat het fenomeen - ook wel shadowbanning genoemd - bestaat. Maar de Meta Oversight Board, de toezichtraad van moederbedrijf Meta, bevestigt de censuur wel degelijk. In de studio is verslaggever Roel van Niekerk.

Dit verhaal is onderdeel van de tweede aflevering van onze serie 'Ophef'. In de eerste aflevering van de serie keken we naar de onzichtbare invloed van kunstmatige intelligentie op verkiezingscampagnes. Beide afleveringen zijn te zien op NPO Start.

Rusland valt regio Charkiv binnen

Het Russische leger lijkt een nieuw grondoffensief te zijn begonnen in de regio rondom Charkiv, meldt het Oekraïense leger. Vanaf Russisch grondgebied is de grensstad Vovtsjansk aangevallen, zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Charkiv en vijf kilometer van de Russische grens. Volgens Oekraïne zijn de Russen de grens overgestoken en hebben ze een kilometer aan gebied ingenomen. We schakelen vanavond met onze verslaggever in Oekraïne: Gert-Jan Dennekamp.

Meer leerplichtige jongeren zitten thuis

Het aantal leerplichtige jongeren dat thuiszit, is met een derde gestegen. Dat staat in een Kamerbrief van demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul. Het gaat om in totaal 13.707 jongeren in het schooljaar 2022-2023. Een jaar eerder was het totale aantal jongeren dat verzuimde 10.240. Te gast is Corien van Starkenburg van Ingrdao, de vereniging voor leerplicht.