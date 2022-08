Vanavond op tv: Banken op bezoek bij Remkes • Wat zien de Russen?

Nieuwe gesprekken met Remkes

Naast de koepelvereniging Transport en Logistiek Nederland, gingen ook de banken vandaag om tafel met stikstofbemiddelaar Johan Remkes om te praten over hun aandeel in en de mogelijke oplossing van het stikstofprobleem.

Wat de Russen te zien krijgen

Welk beeld schetst de Russische staatstelevisie van de oorlog in Oekraïne? En wat zeggen ze over het westen? We praten erover met BBC-journalist Francis Scarr, die de Russische uitzendingen al lange tijd volgt. Ruslandkenner Hubert Smeets praat ons in de studio bij over wat Poetin z'n bevolking vertelt over de oorlog.