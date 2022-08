Vanavond op tv: Problemen door watertekort • Een jaar Taliban

Problemen door watertekort

Er zijn grote problemen voor onder andere de scheepvaart in Europa door het watertekort. Zo is de waterstand van de Rijn in Kaub zo laag dat niet alle schepen door kunnen varen.

We spreken een schipper die probeert zijn lading ondanks het lage water af te leveren en we praten met Marc Bierkens , hoogleraar Geografische Hydrologie aan de Universiteit Utrecht.

Een jaar Taliban

Een jaar geleden namen de Taliban de macht over in Afghanistan. Wat is de impact van deze machtsovername? We horen het van Afghaanse vrouwen uit een dorp nabij Kabul, die we het afgelopen jaar meerdere keren hebben gesproken.