vandaag, 14:48 Vanavond op tv: Hoogste gasprijs • Update oorlog Oekraïne • Methaansatelliet vindt vuilnisbelt

Inflatie en hoogste gasprijzen

Nederland had de afgelopen maand de hoogste gasprijs van alle landen in de Europese Unie. Een gemiddeld huishouden dat het energiecontract moet vernieuwen is zo'n 3700 euro per jaar extra kwijt ten opzichte van vorig jaar, stelt Energievergelijk.nl. Budgetvoorlichter Nibud waarschuwt dat een op de drie huishoudens hierdoor in de problemen gaat komen.

Eneco pleit voor invoering van een inkomensafhankelijke energiesubsidie om de hoge energiekosten van huishoudens te compenseren. Te gast is Eneco-topman As Tempelman.

Loopt Rusland vast in Oekraïne?

De oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna zes maanden. Vrede is nog lang niet in zicht. President Volodimir Zelensky zegt dat de oorlog pas eindigt als het geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim is bevrijd. Raketaanvallen op burgerdoelen ver van de frontlinie in Oekraïne eisen inmiddels steeds meer slachtoffers en er zijn grote zorgen om de recente beschieting van een Oekraïense kerncentrale in de oostelijke regio Zaporizja.

Intussen is het Russiche leger op zoek naar jonge mannen die willen vechten in Oekraïne. Via propaganda en overal opduikende wervingskantoren wordt die zoektocht duidelijk. Hoe staat de invasie ervoor en wat kan de wereld op korte termijn verwachten? Te gast is Danny Pronk, veiligheidsonderzoeker bij Instituut Clingendael.

Op zoek naar methaan met een satelliet

In een poging de opwarming van de aarde af te remmen willen de Europese Unie en de Verenigde Staten de uitstoot van methaan fors verminderen. De bijdrage van methaan aan klimaatverandering ligt steeds meer onder een vergrootglas. Onderzoekers speuren daarom met satellieten naar methaanopslag op aarde. En wat ze ontdekten is enorm.