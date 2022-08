Vanavond op tv: Hongaarse Orbán speecht bij CPAC • Greenpeace over het stikstofoverleg

ANP

Hoe de Hongaarse premier Orbán een held werd voor Amerikaanse conservatieven

In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, is de jaarlijkse bijeenkomst van de CPAC; een invloedrijke groepering van conservatieve Amerikanen. Volgelingen hebben een afkeer tegen alles wat links, progressief én inclusief is. De grote vijand: de Democraten, en op dit moment vooral president Joe Biden.

De conventie werd dit jaar geopend met een speech van de omstreden Hongaarse premier Viktor Orbán. Die wordt door CPAC als een held gezien. Hoe is dat zo gekomen?

Greenpeace over de stikstofplannen

Gisteren begonnen de gesprekken tussen een deel van het kabinet en boerenorganisaties over de stikstofplannen. Na afloop van dat eerste gesprek wekte bemiddelaar Johan Remkes volgens Greenpeace de indruk dat er opnieuw wordt onderhandeld over het stikstofbeleid. Ze vrezen dat het kabinet de boeren tegemoet gaat komen, door de deadline voor de maatregelen toch weer te verschuiven van 2030 naar 2035. En dat schiet totaal in het verkeerde keelgat.

"Het uitkleden van het huidige kabinetsbeleid is even onacceptabel als asbest storten op de snelweg. Iedere poging het tempo van de maatregelen af te zwakken en uit te stellen naar 2035 is niet alleen desastreus voor onze kwetsbare natuur, maar houdt Nederland ook langer op slot", zegt een woordvoerder van Greenpeace erover.

Net als de boeren gaat ook de milieuclub in gesprek met het kabinet over de stikstofplannen. Wat wordt de inzet in de gesprekken? Dat vertelt Andy Palmen, de directeur van Greenpeace, vanavond in de studio.

Vergrijzing in Spanje

Een aantal regio's van Spanje behoren tot de meest vergrijsde van Europa. Dat zou geen probleem zijn, als de jongeren uit andere Spaanse regio's niet massaal naar het buitenland zouden trekken. Daardoor ontstaan er arbeidstekorten, en lukt het niet overal om de ouderenzorg goed te organiseren. En dat maakt het Spaanse vergrijzingsprobleem alleen maar groter.

Dit is het derde en laatste deel van de serie die Nieuwsuur maakte over vergrijzing. De andere delen gingen over Japan en Italië; twee landen die ook worstelen met vergrijzing.

