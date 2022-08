vandaag, 06:00 Doorspoelen met regen en zeewater zoet maken, want 'watertekort wordt nijpend'

Er is officieel een watertekort in Nederland. Afgelopen weken dreigde dat tekort al, en dus troffen verschillende waterschappen alvast maatregelen. Zo kregen de landbouw en industrie op sommige plekken een sproeiverbod, en mochten sluizen minder vaak gebruikt worden door de scheepvaart.

Al die maatregelen gaan over het besparen van het water dat er nog wel is. Maar om ook in de toekomst verzekerd te zijn van drinkwater, moeten we volgens Willemijn Bouland, hoofd strategie bij drinkwaterbedrijf Dunea, "echt aan de bak" met nieuwe technieken.

Hoe snel het tekort echt nijpend wordt verschilt regionaal, omdat iedere regio andere bronnen gebruikt om drinkwater van te maken. Maar, zegt ze: "Het komt sneller dan je denkt. Het systeem van Dunea loopt tegen 2030 bijvoorbeeld al wel echt aan zijn grenzen."

Van zout naar zoet

Elemental Water Makers (EWM) op Scheveningen is een voorbeeld van een bedrijf dat kijkt naar nieuwe manieren om aan drinkwater te komen. Met duurzame energie maken ze er zeewater zoet.

1:33 Drinkwater uit de Noordzee? 'Het smaakt naar meer'

Die techniek is niet nieuw, EWM doet het al tien jaar in inmiddels 25 landen. Directeur Sid Vollebregt: "We gebruiken het nu vooral op plekken aan de kust waar weinig zoetwaterbronnen zijn, en water schaars en duur is. Denk aan het Caribisch gebied en landen in Azië."

En hoewel EWM op kleine schaal en in het buitenland werkt, denkt Vollebregt dat dit ook een oplossing kan zijn voor grotere probleem: "We zien al jaren steeds meer intensieve waterschaarste, dus we moeten op zoek naar nieuwe bronnen. En de zee is een ongelimiteerde bron van water."

Maar er zitten ook nadelen aan. Ontzilten kost namelijk een hoop energie, en dat zou betekenen dat water een stuk duurder wordt. Volgens Bouland is dat misschien niet alleen maar slecht: "Drinkwater is nu spotgoedkoop. We vinden het heel belangrijk dat het betaalbaar blijft, zodat iedereen er gebruik van kan blijven maken. Maar het is wel belangrijk dat water meer waarde krijgt, dat we gaan beseffen dat het niet zomaar uit de kraan komt."

Nog een keer gebruiken

Ook bij de TU Delft kijken ze hoe je meer kunt doen, met het water dat er al is. In een speciaal testhuis in The Green Village van de universiteit wordt bijvoorbeeld regenwater in een bassin opgevangen, en vervolgens gebruikt om het toilet mee door te spoelen. Volgens Marjan Kreijns, de directeur van het groene dorp, merk je daar niks van. "Het water is alleen wat bruiner dan je gewend bent."

Nieuwsuur Een wasbak-urinoircombinatie

In het huis zit ook een wasbak die overgaat in een urinoir. Zo spoel je met het water waarmee je je handen wast meteen de wc door. Kreijns: "Dat bespaart zo'n 3 liter water per doorspoelbeurt."

Ook Bouland, van Dunea, is enthousiast over de ideeën van de TU, maar ze ziet tegelijkertijd dat er nog weinig mee gedaan wordt. Dat heeft verschillende redenen, denkt ze. "Het is duur, de regels moeten ervoor worden aangepast én de urgentie mist soms nog. Maar hopelijk verandert dat door een week als dit ook weer een beetje."