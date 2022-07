Vanavond op tv: Vaccins voor apenpokken • milities in Myanmar • betekenis van hiphop

Oud-ambassadeur over ontwikkelingen in Myanmar

De junta in Myanmar schokte deze week de wereld door vier politieke tegenstanders te executeren. De wereld reageerde deze week geschokt op die laatste ontwikkelingen. Hoe veel bloediger wordt het nog? We bespreken het met oud- ambassadeur Laetitia van den Assum .

Internationale verontwaardiging over 'uiterst wrede' executies in Myanmar

Hoe staat het met de vaccins voor apenpokken?

Van verschillende kanten zijn er zorgen over trage start van de vaccinatiecampagne tegen de apenpokken. Ook is er kritiek op de beperkte voorlichting, bijvoorbeeld tijdens de Pride die in Amsterdam wordt gehouden.

De betekenis van hiphop

Het succes van Nederlandse hiphop was en is nog steeds groot. Vanaf september kan je aan de popacademie in Enschede een hbo-opleiding hiphop doen. Het toont opnieuw aan dat het grote succes van hiphop de afgelopen jaren een flinke impact heeft gehad. Dat zie je terug in de populariteit van de muziek, maar hiphop is meer dan dat voor veel mensen.