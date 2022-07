ANP

vandaag, 15:22 Vanavond op tv: Voorlopig laatste hoorzitting over Capitoolbestorming • Graandeal is rond

De hoorzittingen over de Capitoolbestorming tot nu toe

Vannacht (Nederlandse tijd) was de voorlopig laatste hoorzitting over de Capitoolbestorming. Daarin ging het vooral over voormalig president Trump, en wat hij deed tussen de speech waarin hij zijn aanhang opriep te vechten voor hun stem en het moment dat hij de relschoppers in een video vroeg naar huis te gaan. Hij bleek vooral op tv te hebben gekeken hoe de rellen zich ontwikkelden. Wat voor een gevolgen dat voor Trump heeft, is nog niet duidelijk.

Eigenlijk zouden de verhoren van vannacht de laatsten zijn. Maar omdat er volgens de parlementaire commissie nog steeds nieuwe informatie en getuigen binnenkrijgt, gaan ze in september verder.

Met Amerikanist Koen Petersen blikken we in de studio terug op de meest opvallende momenten van de in totaal acht hoorzittingen die er tot nu toe zijn geweest, en kijken we vooruit naar wat er nog komen gaat.

Deal over de export van Oekraïens graan is rond

In Istanbul ondertekenen Rusland, Oekraïne, Turkije en de VN vandaag een akkoord over veilige vaarroutes door de Zwarte Zee, voor vrachtschepen met Oekraïens graan. Die schepen kunnen door de oorlog lange tijd niet varen, en daardoor ligt er meer dan 20 miljoen ton graan vast in Oekraïne. Veel landen zijn afhankelijk van Oekraïne voor graan, en kampen daardoor met tekorten.

In ruil voor het akkoord wilde Rusland dat de sancties tegen het land worden verlicht. In hoeverre krijgen de Russen hun zin? En wat zijn daar de gevolgen van? We praten er in de studio over met Paul van Hooft, politiek analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.