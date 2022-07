EPA

vandaag, 16:10 Vanavond op tv: Bosbranden teisteren Zuid-Europa • Biden in Saudi-Arabië • De (on)zin van de Nutri-Score

Hoe pakt Europa bosbranden aan?

Er lijkt de komende dagen nog geen einde te komen aan de tientallen hevige bosbranden in Zuid-Europa. Waar het vuur wel is geblust, heerst de vrees dat het toch weer kan oplaaien. De temperaturen blijven hoog, regen is nog niet in zicht en de wind waait hard.

Meestal zijn bosbranden niet al zo vroeg in het jaar zo heftig. We vragen aan deskundigen hoe Europa en ook Nederland zich in de toekomst beter kunnen voorbereiden.

Bidens Midden-Oosten tour

Op zijn ronde door het Midden-Oosten maakte de Amerikaanse president Joe Biden gisteren een opvallende stop: Saudi-Arabië. Het is de volgende stap in het aanhalen van banden met het koninkrijk, dat hij vanwege de mensenrechtensituatie eerder nog een paria noemde. Wat zegt dit bezoek over de politieke verhoudingen in het Midden-Oosten, en over de verhoudingen tussen de regio en het Westen? We spreken Erwin van Veen, Midden-Oosten-specialist bij instituut Clingendael.

Voedseldeskundigen kritisch over logo

Je treft het al in verschillende Nederlandse supermarkten aan: de Nutri-Score. Met dit voedingskeuzelogo zie je in één oogopslag hoe goed de voedingswaarde van een product is, is het idee. Nog dit jaar kan het label verplicht worden in Europa.

Maar er is veel discussie over het nut van zo'n label. Verschillende voedselproducenten zien er geen brood in en ook onder voedseldeskundigen is er onenigheid.