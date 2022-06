Vanavond op tv: Linkse samenwerking in Eerste Kamer • VVD verdeeld over stikstof • Ziekenhuizen en corona

Linkse samenwerking in Eerste Kamer, VVD verdeeld over stikstof

De leden van GroenLinks en de PvdA stemden vandaag vóór samenwerking in de Eerste Kamer. Dat betekent dat de Eerste Kamerfracties van beide partijen voortaan samen vergaderen en samen stemmen. Is dat een opmaat naar samenwerking op meer terreinen of zelfs een fusie?

Ondertussen komt de VVD met haar leden bijeen in Halfweg voor een partijcongres. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen is het stikstofbeleid. Gisteren kwam het kabinet (met daarin VVD) met een stikstofbesluit, waarin de stikstofuitstoot in veel gebieden met 70 procent moet worden teruggedrongen. Dat betekent dat veel boeren hun werkzaamheden drastisch moeten inperken of zelfs helemaal moeten stoppen met hun bedrijf.

We gaan er in de studio over in gesprek met politiek verslaggever Nynke de Zoeten.