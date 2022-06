Vanavond op tv: Asielsysteem verstopt • Oekraïense lobby • NRA van binnenuit • Achterban Macron

Asielsysteem compleet verstopt Opnieuw hebben vannacht asielzoekers die zich wilden melden bij het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht doorgebracht op een stoel. Het gaat om zeker honderd mensen in de wachtruimte van de IND en in de recreatiezaal. Ook komen de extra crisisnoodopvangplekken die de veiligheidsregio's hebben afgesproken - een opvangcarroussel - maar moeilijk van de grond. Niet alle gemeenten werken mee. We zijn vandaag in Leeuwarden waar asielzoekers, die al acht maanden wachten op een beslissing in de noodopvang, een petitie aanbieden aan de Nationale Ombudsman en de burgemeester. Vorige maand waren we in de noodopvang in Leeuwarden, waar 600 mensen wonen, en spraken er met bewoners:

Dit artikel bevat een video. 1:45 Binnenkijken bij noodopvang Leeuwarden: 'Acht mensen delen soms één ruimte'

Oekraïne lobbyt voor EU-lidmaatschap Een Oekraïense delegatie bezoekt vandaag de Tweede Kamer om te lobbyen voor het kandidaat-lidmaatschap van de EU. Uitstel is niet alleen slecht voor Oekraïne, maar ook voor de EU, betogen ze. De Oekraïense president Volodimir Zelensky gaat ervan uit dat het kandidaat-lidmaatschap later deze maand tijdens de Europese top in Brussel wordt toegekend.

Amerikaanse NRA van binnenuit De Amerikaanse wapenlobbygroep National Rifle Association (NRA) ligt opnieuw onder vuur na de schoolmoord in Uvalde in Texas. De roep om strengere wetgeving is na de zoveelste schietpartij luider dan ooit. Tim Mak, journalist van National Public Radio, schreef een boek over de corruptie binnen de NRA en openbaarde vorig jaar gesprekken die de leiding van de organisatie intern voerde na de eerste school shooting, in Columbine.

De achterban van Macron Zondag gaan de Fransen opnieuw naar de stembus, dit keer kiezen ze het parlement. Metropool Lyon is het voorbeeld van een jonge, dynamische economie, zoals president Emmanuel Macron die voor ogen heeft. Daar kijkt men met verbazing naar Fransen die nationalistisch stemmen, de anti-stem. Mensen die alle veranderingen zouden tegenhouden. In Lyon, in H7, een gerestaureerde voormalige fabriek die dient als broedplaats voor creatieve startups, spreken we jonge ondernemers over hun plannen en verwachtingen. Europa-correspondent Saskia Dekkers is vanavond te gast. Bekijk hieronder deel 1 in deze serie: over de kloof tussen radicaal rechts en radicaal links in Frankrijk.