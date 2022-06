Vanavond op tv: Linkse samenwerking • Graanexport Oekraïne stokt, voedselcrisis dreigt

Linkse samenwerking

Al langer praten GroenLinks en PvdA met elkaar over intensiever samenwerken. Door één blok te vormen kan links meer weerstand bieden tegen rechts en meer voor elkaar krijgen, is het idee.

De eerste stap wordt waarschijnlijk genomen in de Eerste Kamer. Na de Statenverkiezingen van volgend jaar moeten de fracties in de senaat gaan samenwerken. De leden van GroenLinks gaan daar komende week over stemmen, en de PvdA houdt dan een congres over dit onderwerp.

In de studio vanavond Paul Rosenmöller en Mei Li Vos, de fractievoorzitters van GroenLinks en de PvdA in de Eerste Kamer.