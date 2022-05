Vanavond op tv: Interview met president Zelensky

Interview president Zelensky

Mariëlle Tweebeeke spreekt namens Nieuwsuur met de president in oorlogstijd over zijn persoonlijk leven, maar ook over politieke thema's zoals een versneld lidmaatschap van de EU en de rol van Nederland en premier Mark Rutte. Daarnaast bespreekt ze de mogelijkheid om de oorlog snel te beëindigen.

De hele uitzending staat vanavond in het teken van dit interview met Volodymyr Zelensky. In de studio schuift Oost-Europadeskundige Bob Deen aan om het interview met Zelensky te duiden.