GGD: tekort forensisch artsen leidt tot 'onaanvaardbare gevolgen'

Een van die noodoplossingen is andere artsen de lijkschouw te laten doen. Dit maakte minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid voor een jaar mogelijk . Deze artsen staan onder supervisie van een forensisch arts en mogen alleen de eenvoudigere lijkschouwingen doen. Zoals een schouw na een val in een zorginstelling of euthanasie.

"De situatie is dat we nu, elke dag weer van al die forensisch artsen vragen te kiezen tussen het één of het ander", vertelt Nicolette Rigter, directeur publieke gezondheid van de GGD Utrecht. "Of je gaat het letselonderzoek doen of je gaat naar die mogelijk onnatuurlijke dood." Het andere zal dan moeten wachten: "Al die keuzes leiden eigenlijk tot onaanvaardbare gevolgen, welke keuze die je ook maakt."

Het uitstellen van deze onderzoeken is "zeer zorgelijk", zeggen 25 GGD-directeuren publieke gezondheid in een brandbrief aan ministers van Volksgezondheid, Justitie en Binnenlandse Zaken. Het lukt de GGD'en niet om elke dag een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben.

Wij vinden het uitstellen van euthanasie heel ernstig. Want het is aan de patiënt, de naasten en de uitvoerende arts om een goede datum te bepalen.

Ondanks deze noodgreep is het al een paar keer voorgekomen dat een euthanasie die gepland was, moest worden uitgesteld met een dag of paar dagen omdat er op dat moment geen forensisch arts beschikbaar was. Dat zegt Marc Mulders van het Expertisecentrum Euthanasie. Een forensisch arts komt na het overlijden kijken of de euthanasie volgens de regels is uitgevoerd.

"Wij vinden zo'n uitstel heel ernstig. Want het is aan de patiënt, de naasten en de uitvoerende arts om een goede datum te bepalen." Daarin hoort een forensisch arts geen rol te spelen, stelt Mulders.

Noodoplossing jonge slachtoffers

Het onderzoeken van kinderen tot 15 jaar na een zedendelict of ernstige mishandeling mag alleen worden gedaan door forensisch artsen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Deze zaken vragen om extra kennis, opleiding en ervaring.

Sinds maart is het NFI niet meer in staat deze zaken alleen te doen. Hierdoor moesten jonge slachtoffers in maart wachten voor ze medisch onderzocht konden worden.

Guido Reijnen van de Beroepsvereniging van Forensisch Artsen legt uit hoe het tekort ertoe leidt dat zedenzaken op de plank blijven liggen: