Vanavond op tv: Toespraak Poetin • Wie wint de Libris Literatuurprijs?

Poetin : Westen schuldig aan oorlog in Oekraïne

De Russische president Poetin heeft het Westen opnieuw de schuld gegeven voor de oorlog in Oekraïne. Het ingrijpen van Rusland was onvermijdelijk gezien de dreiging van westerse landen aan de grenzen van Rusland, stelde hij in een speech op het Rode Plein in Moskou, waar de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland werd gevierd.

Wat betekent deze toespraak voor het vervolg van de oorlog? We praten erover met Oost-Europadeskundige Bob Deen.