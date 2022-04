Vanavond op tv: Logistieke chaos • Vaccinatiezorgen Oekraïners • Nederlandse steun Syrische rebellen

Logistieke chaos Wereldwijd lijkt de coronacrisis inmiddels ver over haar hoogtepunt heen. De hoop was dat daarmee ook de logistieke problemen die het virus met zich meebracht naar de achtergrond zouden verdwijnen. Maar de recente opleving van het coronavirus in Shanghai en de daaropvolgende lockdown, de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland zorgen toch weer voor logistieke chaos in Nederland en daarbuiten. We praten erover met China-correspondent Sjoerd den Daas en econoom Mathijs Bouman.

Vaccinatiezorgen Oekraïense vluchtelingen Het RIVM heeft Reformatorische organisaties een brief gestuurd om alert te zijn op signalen van infectieziekten die wij in Nederland nog zelden zien. Want zowel in Oekraïne als op de Biblebelt, waar veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, is de vaccinatiegraad laag. Moeten we ons zorgen maken?