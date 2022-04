Vanavond op tv: Secretaris-generaal VN praat met Poetin • Bouw flexwoningen gaat traag

António Guterres in Moskou

VN secretaris-generaal António Guterres praat vandaag in Moskou met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne. Is het gesprek een signaal dat ook Poetin wil aansturen op een bestand? In de uitzending het laatste nieuws. En verslaggever Rudy Bouma is in een stadje in het zuiden van Oekraïne, waar de frontgevechten vlakbij zijn.