Vanavond op tv: Wat betekent de uitslag van de Franse verkiezingen voor Europa? • Lozova maakt zich op voor een nieuwe Russische aanval

Wat betekent de uitslag van de Franse verkiezingen voor Europa?

Vandaag gaat Frankrijk naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Wordt het Emmanuel Macron of Marine Le Pen? We schakelen met verslaggevers Frank Renout en Saskia Dekkers in Frankrijk. Te gast in de studio is hoogleraar Europese Geschiedenis Mathieu Segers. Wat zijn de gevolgen van deze verkiezingsuitslag voor Europa en Nederland?