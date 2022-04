Vanavond op tv: Gesprek met Commandant der Strijdkrachten • Oost-Oekraïners trekken westwaarts

We hebben het met hem ook over de staat van Defensie. Moet het Nederlandse leger een nieuwe rol krijgen nu er een grote oorlog woedt op het Europese continent? En zo ja: zijn we daar wel klaar voor?

Premier Rutte maakte gisteren in een tweet bekend dat Nederland "zwaarder materiaal" aan Oekraïne gaat leveren, waaronder pantservoertuigen. We bespreken deze wapenleveranties met Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim , de hoogste militair van het Nederlandse leger en de belangrijkste militaire adviseur van de minister van Defensie.

Oost-Oekraïners trekken westwaarts

Nu de oorlog in Oekraïne zich vooral afspeelt in het oosten van het land, proberen veel mensen aan de Oekraïense kant van de frontlinie westwaarts te trekken. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor het stadje Pokrovsk: het is de enige plaats in de Donbas waar nog een dagelijkse evacuatietrein vertrekt.

Verslaggever Rudy Bouma was in het stadje en sprak met Oost-Oekraïners die weg probeerden te komen.