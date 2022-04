Petunia voor Ellegonda: vroegste tekening Mesdag (bij toeval) ontdekt

Om het werk beter te kunnen conserveren, is de tekening uit het album gehaald. "Toen pas zagen we de datering op de tekening en de inscriptie op de achterkant. Het is een hele mooie ontdekking en interessant om te zien wat een bijzonder vaste hand Mesdag op deze leeftijd al had. Zijn goede observatievermogen is opvallend", zegt Veldink. Het museum is blij met de tekening die nog beter de ontwikkeling van Mesdags als kunstenaar laat zien.

Zeer waarschijnlijk ontstonden de tekeningen op een van de vele tekenavonden van de familie Mesdag. Deze familieactiviteit was gebruikelijk in de negentiende eeuw binnen de kringen waarin Hendrik Willem opgroeide, ook bij de familie Mesdag.

Kunstlievende familie

In een interview met Mesdag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant in 1906 sprak hij over deze herinnering uit zijn jeugd: "Ik had als jongen wel veel liefhebberij in teekenen, en dat werd bij ons thuis in Groningen aangekweekt, doordat vader een aardig schilderijen-kabinet had, zoodat we vaak allemaal samen met papier en potlood zaten."

Ook Mesdags broer Taco maakte een tekening voor zijn zus. Op de achterkant van elk werk staat geschreven 'Op de 13de Verjaring van Ellegonda'. Mesdag kwam uit een kunstlievende familie. Zijn vader was verzamelaar en lid van de Groningse vereniging Minerva en thuis werd er veel getekend.