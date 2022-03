De lokale politiek lijkt even ver weg, maar de kwesties zijn groot

Maandag, dinsdag en woensdag mogen we stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zeker met de oorlog in Oekraïne lijken lokale kwesties ver weg, maar gemeenten gaan over grote onderwerpen die iedereen raken. Bovendien: ze krijgen er steeds meer taken bij.

In onze serie De Onderstroom kijken we daarom naar zes lokale thema's die overal in het land spelen: