Vanavond op tv: Onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland

Terwijl in de zuidelijke Oekraïense stad Marioepol doden worden gemeld bij een Russische aanval op een kinderziekenhuis, spraken Oekraïne en Rusland elkaar voor het eerst sinds de Russische invasie op hoog niveau. De ministers van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba en Sergej Lavrov ontmoetten elkaar in de Turkse stad Antalya.

Het gesprek leverde geen concrete afspraken op over bijvoorbeeld een staakt-het-vuren of hulpkonvooien. Heeft diplomatie überhaupt nog zin? Te gast is oud-topdiplomaat Robert Serry, Nederlands eerste ambassadeur in Oekraïne.

