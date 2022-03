Vanavond op tv

Waarom is en no-flyzone boven Oekraïne geen optie voor de NAVO? Al dagenlang horen we uit Oekraïne de dringende oproep van president Zelensky aan de NAVO: stel een no-flyzone in. Oekraïne wil met een no-flyzone de Russische luchtmacht frustreren, maar voor de NAVO is het absoluut geen optie. We spreken met de voormalige minister van Defensie van Oekraine, Anatoli Grytsenko, en met de voormalig hoogste NAVO-commandant (in de tijd dat Poetin de Krim annexeerde) Philip Breedlove.

Door oorlog je leven compleet op de schop Het station van Lviv, in het westen van Oekraïne, wordt al dagen overspoeld door Oekraïners op de vlucht. Onze verslaggever Rudy Bouma spreekt inwoners van de stad die hun leven compleet hebben moeten omgooien vanwege de oorlog.

De ongrijpbare oligarchen in Europa Het Europees Parlement wil een verbod op de louche handel in 'gouden paspoorten'. Vooral Russische oligarchen maken graag gebruik van de mogelijkheid om in ruil voor een flink bedrag inwoner te worden van een Europees land, bijvoorbeeld Malta. Ondertussen is er weinig grip op hun geldstromen. Onze verslaggever Siebe Sietsma onderzocht de kwestie.

