Vanavond op tv: Oekraïense steden zwaar onder vuur • Hoe werkt een stadsoorlog?

Oekraïense steden zwaar onder vuur

Op dag zeven van de oorlog in Oekraïne neemt Rusland een aantal steden zwaar onder vuur. Oekraïne meldt vier doden door een Russische kruisraket die bij een wooncomplex terechtkwam in Zjytomyr. Russische parachutisten zijn geland in Charkov en hebben daar een militaire medische kliniek aangevallen, volgens het Oekraïense leger.

Russische troepen hebben het treinstation en de haven van Cherson in handen, meldt de burgemeester van de stad die aan de Zwarte Zee ligt. Rusland claimt de stad te hebben ingenomen, Oekraïne spreekt dat tegen.

Ondertussen lijkt een grote aanval op Kiev op handen. Hoe ziet de strijd eruit als Russische troepen inderdaad verder optrekken in de steden? Vanavond het laatste nieuws, ooggetuigenverslagen en duiding van experts.

Volg de ontwikkelingen in het liveblog van de NOS: