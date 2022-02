De uitzending van 21 februari

EU dreigt met sancties, maar ook nog hoop op diplomatie

Als Rusland Oekraïne binnenvalt, zal Rusland worden afgesneden van internationale financiële markten, waarschuwt de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen. Daarnaast zal Europa het land de toegang tot essentiële goederen ontzeggen.

Het is de eerste keer dat het Westen details geeft over economische sancties tegen Rusland, als het tot een inval komt. Ondertussen benadrukten de Franse president Macron en de Russische president Poetin na een lang telefoongesprek gisteren de noodzaak om te blijven zoeken naar diplomatieke oplossingen voor de crisis in Oost-Oekraïne.

Wat kunnen sancties behelzen en wat zouden de gevolgen ervan zijn? En wat zijn de militaire scenario's mocht Rusland overgaan op een invasie? We bespreken de nieuwste ontwikkelingen met Oost-Europadeskundige Bob Deen.