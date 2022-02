De uitzending van 10 februari

We praten over het onderwerp door met Hans Vedder , hoogleraar Economisch Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De twee landen lagen in het verleden al vaak overhoop over gas. Hoe kijken de Oekraïense gasbazen nu naar de Europese gascrisis?

De staat van de Nederlandse archeologie

Nooit eerder werd er in Nederland zo veel archeologisch onderzoek gedaan als nu. Maar de kwaliteit daarvan laat vaak te wensen over, concludeert de Raad voor Cultuur vandaag in een rapport. Dat heeft alles te maken met de manier waarop de Nederlandse archeologie sinds de jaren 90 is georganiseerd. Moet het bestel op de schop?

We bespreken het in de studio met Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de adviescommissie die het onderzoek uitvoerde.