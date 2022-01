Flitsbezorgers balen van Amsterdams besluit om nieuwe locaties te weren

Bezorgdiensten reageren verbaasd op het besluit van de gemeente Amsterdam om nieuwe 'darkstores' voor flitsbezorging voorlopig niet meer toe te staan. Omdat flitsbezorgdiensten beloven boodschappen binnen 10 minuten te bezorgen, liggen hun distributiecentra vaak midden in een woonwijk. De ramen zijn vaak afgeplakt met zwart plastic.

Voor flitsbezorgdienst Gorillas valt de beslissing van de gemeente uit de lucht, zo laat een woordvoerder weten via een schriftelijke reactie. "In het afgelopen jaar dat wij actief zijn in Amsterdam hebben wij waardevolle relaties opgebouwd met lokale partners en onze klanten en hebben honderden economische mogelijkheden gecreëerd. Wij zijn al sinds juli vorig jaar in gesprek met het stadsbestuur van de Gemeente Amsterdam en zijn verbaasd over hun plotselinge besluit van vandaag. Wij zijn erg teleurgesteld en zullen onderzoeken welke verdere stappen wij kunnen ondernemen."

Volgens een woordvoerder van bezorgdienst Flink krijgt het bedrijf goede feedback. "We bieden onze klanten een moderne en innovatieve dienstverlening en willen ook de klanten in Amsterdam blijven bedienen. Het respecteren van wet- en regelgeving is een prioriteit om een bedrijf op lange termijn op te bouwen."

Luie donders

Platformexpert Martijn Arends begrijpt wel waarom het aantal bezorgdiensten snel groeit. "Gemak en snelheid, tegen een lage prijs. We zijn als mens natuurlijk luie donders, ik ook. Soms gaat het zelfs om mensen die zelf boven een supermarkt wonen, maar die via zo'n dienst bestellen. Rationeel is het discutabel, maar blijkbaar vinden we het zo makkelijk dat we het toch maar gewoon doen."

Het aantal Nederlanders dat via flitsbezorging boodschappen bestelt, stijgt snel. Binnen halfjaar kregen bedrijven zoals Flink en Gorilla drie keer zoveel klanten. Arends: "Binnen een stad is plek voor een of twee spelers. Bedrijven investeerden er daarom veel geld in nu. Iedereen wil graag die markleider worden, Vaak worden diensten daarom ook onder de marktprijs verkocht. "

De overlast in de Amsterdamse stad is groot. Buurtbewoners klagen over geblokkeerde stoepen, verkeersveiligheid en geluidsoverlast. Het besluit om voorlopig geen nieuwe darkstores toe te laten, is volgens wethouder Marieke van Doorninck genomen om goed beleid te kunnen maken. "De ontwikkeling gaat zo snel, dat er nu een stop nodig is. Veel Amsterdammers hebben er best last van."