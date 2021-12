Bloedbank: hoeveelheid antistoffen in bloed in twee maanden gehalveerd

De hoeveelheid antistoffen tegen corona in het bloed van bloeddonoren die zijn gevaccineerd is in ruim twee maanden tijd ongeveer gehalveerd. Dat zegt Sanquin op basis van onderzoek onder 2200 bloeddonoren.

Hoe langer de vaccinatie geleden is, hoe minder antistoffen mensen hebben. Bij zestigers worden de minste antistoffen aangetroffen. Dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat zij zijn gevaccineerd met AstraZeneca.

Van de mensen met antistoffen, kunnen ze bij Sanquin ook zien wie de antistoffen van een vaccin heeft en wie de ziekte heeft doorgemaakt. "Bij een vaccin heb je alleen antistoffen tegen een onderdeeltje van het virus, als je de ziekte hebt doorgemaakt heb je ook antistoffen tegen andere onderdelen van het virus. Het aantal antistoffen daalt dan ook langzamer", zegt Hans Zaaijer, onderzoeker bij Sanquin.

Bij 97 procent van de onderzochte donoren zijn antistoffen gevonden. Dat was bij het vorige onderzoek zo'n 95 procent. Bij die groep is dus ook een onderscheid te maken tussen mensen die de ziekte hebben doorgemaakt en mensen die alleen het vaccin hebben gehad. Het is niet te zeggen of mensen die het vaccin hebben gehad en daarna besmet zijn geraakt, meer of minder antistoffen hebben dan mensen die ongevaccineerd besmet zijn geraakt.