Lockdown zorgt voor drukte bij organisaties die kwetsbare groepen helpen

Huiselijk geweld lijkt sinds het verzwaren van de coronamaatregelen, vorige maand, weer toe te nemen. Bij organisaties die kwetsbare groepen helpen, wordt het weer drukker.

"We zitten echt vol", zegt Rowan Traas, die vrouwen en kinderen die vluchten voor huiselijk geweld onderdak biedt in een Blijf-van-m'n-Lijfhuis in Friesland. "Er is minder plek, de wachtlijsten zijn langer. En tegelijk zijn er noodsituaties waar we acuut een moeder en haar kinderen opvang moeten bieden. Daardoor komen we voor lastige afwegingen te staan."

Ook bij de Kindertelefoon, waar kinderen in vertrouwen met vrijwilligers kunnen bellen, is het druk. "We hebben dagelijks 1200 gesprekken", zegt directeur Roline de Wilde. "Dat is 20 procent meer dan voor de coronacrisis begon."

Zwaardere onderwerpen

En sinds de ingang van de 'beperkte lockdown' vorige maand is de inhoud van de gesprekken heftiger, ziet Kindertelefoon-vrijwilliger Taro Lennaerts. "Waar je voorheen meer tijd had voor onderwerpen als verliefdheid, merk ik sinds de lockdown dat er meer gebeld wordt over zware problematiek. Bijvoorbeeld over eenzaamheid, frustratie thuis en zelfmoordgedachtes."

Traas ziet in haar Blijf-van-m'n-Lijfhuis hetzelfde gebeuren. "De problemen die er altijd al waren, zijn nu scherper geworden. We zien bijvoorbeeld meer armoede, geïsoleerde situaties en mensen die weinig ondersteuning hebben van vrienden of familie. Door corona zijn situaties die lang sudderden, sneller geëscaleerd. Als mensen minder contacten hebben, gaat het in de snelkookpan."

Ook bij de dit voorjaar gelanceerde Alles Oké?-telefoonlijn, bedoeld voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar, zien ze de gevolgen van de lockdown. "Daar merken we de laatste weken heel duidelijk een toename in gesprekken over uitzichtloosheid en depressiviteit", zegt De Wilde. "De jongvolwassenen missen echt perspectief: wanneer gaat dit nou over?"

Opzien tegen het weekend

In de laatste corona-persconferentie benadrukte premier Mark Rutte zijn zorgen over de problemen die zich afspelen achter de voordeur. "Superfijn dat hij daar aandacht voor vraagt, want dat is wel echt nodig", zegt De Wilde. "Er zijn kinderen die opzien tegen het weekend, omdat ze dan niet naar school kunnen. Denk je eens in wat er met die kinderen gebeurt als ze horen dat de maatregelen worden aangescherpt."

"Laatst had ik een kind aan de telefoon dat gewoon niet naar huis durfde omdat het zo onveilig was", zegt Kindertelefoon-vrijwilliger Susanne Verzuu. "Bij gezinnen waar al spanningen waren, loopt de spanning soms zo op dat er agressie of mishandeling bij komt kijken"

Opgesloten

Hoewel de huidige lockdown milder is dan vorige, moeten we de impact van de maatregelen volgens De Groot niet onderschatten. Zo vindt ze het "heel erg jammer" dat sportaccommodaties na 17:00 uur dicht moeten. "Wij hebben in de vorige lockdown gemerkt hoe belangrijk sporten is voor kinderen en ook voor ouders, als uitlaatklep. En zeker in de winter zit je 's avonds gewoon met elkaar opgesloten. Daar maak ik me wel zorgen om."