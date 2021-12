De uitzending van 4 december

Amerikaanse media schrijven op basis van bronnen bij Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland plannen maakt om begin 2022 Oekraïne binnen te vallen. Op dit moment zouden zo'n 70.000 Russische militairen op vier verschillende plekken langs de grens zijn gestationeerd. Rusland zegt intussen niemand te bedreigen. President Poetin deed de waarschuwingen over de Russische troepenopbouw eerder af als 'geruchten'. We praten met correspondent Iris de Graaf over de situatie.

Inlichtingendiensten VS: 'Mogelijk begin 2022 Russische invasie in Oekraïne'

Personeelstekort hangt boven energietransitie

Van elektromonteurs tot werktuigbouw-ingenieurs: de vraag naar personeel in de technische sector is net als veel andere sectoren vele malen groter dan het aanbod. In de 162 beroepen die direct nodig zijn voor de uitvoering van het klimaatbeleid stonden volgens de meest recente cijfers van het UWV in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 80.000 vacatures open. Op langere termijn dreigt dat personeelstekort ten koste te gaan van de energietransitie.