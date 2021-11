De uitzending van 11 november

Volgens de bronnen is het advies een lockdown van zo'n twee weken. In die periode zouden evenementen moeten worden geschrapt en bioscopen en theaters dicht moeten. Na de korte lockdown zouden mensen geen QR-code meer kunnen krijgen als ze getest zijn.

Waarom kiezen migranten voor de Minsk-route?

In het Pools-Wit-Russische grensgebied vrezen mensen voor oorlog. Onder begeleiding van Wit-Russische grensbewakers trekken migranten uit onder meer het Midden-Oosten naar die grens. In groepjes proberen ze vervolgens Polen te bereiken, telkens tegengehouden door Poolse militairen.

Wit-Rusland helpt de migranten bij hun tocht met als doel de Europese Unie te provoceren. Maar waarom kiezen mensen uit onder meer Irak, Jemen en Syrië eigenlijk voor de route via Minsk? Verslaggever Zainab Hammoud zocht migranten en mensensmokkelaars op in Irak, en Europa-correspondent Saskia Dekkers spreekt overstekers bij de Pools-Wit-Russische grens. Hammoud schuift vanavond aan in de studio.