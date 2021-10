Mailwisselingen tussen Nieuwsuur en het RIVM

Zoals je weet hebben wij voor Nieuwsuur onderzoek gedaan naar de Nederlandse corona-aanpak en deze binnen het perspectief van de strategieën in andere noordwest-europese landen geplaatst. Wij hebben interviews afgenomen met de WHO, de ECDC, verschillende hoofdadviseurs in buurlanden en betrokken adviseurs in Nederland. Ook hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar het handelen van andere Europese landen, hun persconferenties, beleidsstukken en het specifieke besmettingsniveau en ziekenhuisopnames door de tijd heen bestudeerd.

Veel van de vragen hebben betrekking op beleidsmatige afwegingen of OMT adviezen. Deze beleidsbrieven en OMT-adviezen zijn openbaar.

Voor de beleidsmatige vragen verwijs ik je naar VWS. Voor wat betreft vragen die betrekking hebben op de uitgebrachte OMT adviezen verwijs ik je naar de desbetreffende adviesbrieven.

Je vraagt een aantal keren hoe er met de kennis van nu gekeken wordt naar indertijd uitgebrachte adviezen. Om hier een antwoord op te krijgen zouden deze vragen opnieuw aan het OMT moeten worden voorgelegd. Aangezien Jaap van Dissel zijn toelichtingen heeft gegeven in zijn hoedanigheid als voorzitter van het OMT geldt dit ook de vragen aan hem over hoe hij nu aankijkt tegen eerdere adviezen. Deze zouden eveneens opnieuw moeten worden voorgelegd aan het OMT. Feitelijk zijn dit reconstructieve vragen en vraag je het OMT om de eigen adviezen te evalueren. Het is niet mogelijk dit te doen en dat betekent dat we ze niet kunnen beantwoorden. Er lopen een aantal evaluaties (Rekenkamer over testbeleid, Onderzoeksraad voor de Veiligheid) die deze vragen ongetwijfeld zullen meenemen.

Met betrekking tot je vragen over groepsimmuniteit, herd immunity dan wel kudde immuniteit, verwijs ik je naar wat hier op diverse momenten al eerder over gezegd is. Het is logisch over groepsimmuniteit na te denken bij de bestrijding van een infectieziekte, dit is namelijk een normaal onderdeel van het beloop van elke epidemie. Groepsimmuniteit kan ontstaan door een natuurlijk verlopen infectie maar ook door vaccinatie, dit is ook zo voor COVID-19. Aangezien het vrijwel meteen duidelijk was dat de sterfte en ziektelast enorm zouden zijn bij immuniteit verkregen door een natuurlijk verloop was dit een vergezicht, een punt aan de horizon, dat toch vooral zou moeten ontstaan door vaccinatie. Dit laat onverlet dat doorgemaakte infecties bijdragen aan de totale groepsimmuniteit. Dat de betekenis en context van groepsimmuniteit veranderde in de loop van de uitbraak, door opkomen van besmettelijker varianten, doet hier niks principieels aan af.

Verder zullen we zoals bekend op de diverse andere reconstructieve detailvragen nu niet ingaan. De komende evaluaties, zoals die van de OVV, zullen hier zeker in detail op ingaan.

