Reconstructie: Nederland koos te laat voor bestrijden corona

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt al sinds het begin van de coronapandemie tegen de strategie van groepsimmuniteit, omdat deze tot onnodige besmettingen en doden zou leiden. Toch koos Nederland niet voor een strategie om corona te bestrijden met een intensief test- en traceerbeleid, maar om het virus rond te laten gaan zolang ziekenhuizen de toestroom van patiënten aankonden. En daarbij speelde de opbouw van groepsimmuniteit ook een rol.

Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur, waarvoor tientallen gesprekken zijn gevoerd met adviseurs in binnen- en buitenland en een groot aantal documenten is opgevraagd. Met behulp daarvan is de Nederlandse strategie vergeleken met die van onze buurlanden.

In Nederland ging het over een "gecontroleerde" opbouw van immuniteit, onder gezonde mensen, waarbij het doel was kwetsbaren "zo veel mogelijk" af te schermen. Maar volgens WHO-topvrouw Maria van Kerkhove zijn dat "woordspelletjes". "Je laat het virus óf rondgaan, óf niet", zegt zij. "Een gecontroleerde verspreiding bestaat niet, dan accepteer je dat mensen besmet raken. Het toestaan van enige mate van infectie is niet de juiste strategie."

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt - net als andere experts - dat het afschermen van kwetsbaren in de praktijk onmogelijk is.

Volgens Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht en lid van de Gezondheidsraad, had Nederland de juridische plicht het virus in te dammen in plaats van rond te laten gaan. "Corona is als zogenoemde A-ziekte gecategoriseerd. Landen zijn dan verplicht alles uit de kast te trekken het virus zo goed mogelijk te bestrijden. Dat heeft Nederland niet gedaan."

Vernietigend rapport

De aankondiging van ingrijpende maatregelen in de eerste golf bleef uit tot 15 maart 2020, terwijl verschillende landen om ons heen dat al enkele dagen eerder deden. De besmettingen stegen toen al exponentieel en er lagen 620 patiënten in het ziekenhuis. En één dag in een pandemie is volgens deskundigen een eeuw.

De WHO en het Europees Centrum voor Ziektebeheersing- en Bestrijding (ECDC) wijzen ook op het belang van snel ingrijpen. "Het is bij een uitbraak zinvol om heel snel maatregelen te nemen in plaats van af te wachten", zegt Agoritsa Baka van het ECDC. "Hoe sneller de maatregelen werden genomen, hoe meer impact dat had op de verspreiding", zegt WHO-topvrouw Van Kerkhove.