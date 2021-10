De uitzending van 26 oktober

ABP stopt met beleggen in fossiele brandstoffen

ABP, met drie miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat stoppen met alle beleggingen in olie- en gasbedrijven. Het pensioenfonds neemt die beslissing na het recente IPCC-rapport, waarin werd geconcludeerd dat het huidige tempo waarin het klimaat veranderd in tweeduizend jaar niet is voorgekomen. Eind vorig jaar had ABP nog ruim 15 miljard euro belegd in producenten van fossiele brandstoffen.

In de studio spreken we met Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van ABP.