Bedrijven zetten vol in op vlees- en zuivelvervangers: 'Gaat om enorme bedragen'

Plantaardig is booming: de omzet van vleesvervangers is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. En ook de verkoop van zuivelvervangers zoals soja- en havermelk is enorm gestegen.

Tal Nadari zit in de directie van The Livekindly Collective, dat vorig jaar werd gestart. Razendsnel groeide het bedrijf uit tot multinational, met behulp van een aantal grote investeerders. "We hebben sinds maart 535 miljoen dollar opgehaald." Het bedrijf heeft inmiddels een reeks vega-bedrijven overgenomen.

En de toekomst is rooskleurig volgens Nadari: "Volgens voorspellingen bedraagt in 2040 de plantaardige markt 450 miljard dollar. Dat is drie keer de biermarkt. Dan zie je dat vleesvervangers en melk daar een gigantisch segment in zijn. Ook als je beseft dat we 10 miljard mensen moeten voeden."