Milieuorganisaties willen harde grens aan ondergrondse CO2-opslag

"Als je echt wil vergroenen, kun je beter in duurzame technieken investeren zoals energiebesparing, elektrificatie en groene waterstof. CO2-opslag is hooguit een tijdelijke maatregel voor bedrijven die nu nog geen alternatief hebben. Een hard plafond is nodig om bedrijven te dwingen het fossiele pad te verlaten. Wij pleiten ervoor het plafond van maximaal 7 miljoen ton CO2-opslag per jaar te hanteren, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord", laten Milieudefensie, Greenpeace en Natuur & Milieu weten aan Nieuwsuur.

Het afvangen en opslaan van CO2 kan via carbon capture and storage (CCS), een kostbare techniek waarbij CO2 onder de zeebodem wordt opgeslagen in lege gasvelden. De milieuorganisaties erkennen dat het gedeeltelijk opvangen van CO2 nodig is om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Maar de vrees is dat bedrijven niet daadwerkelijk zullen verduurzamen, zolang ze ook CO2 onder de grond kunnen stoppen.

"Er zullen subsidies nodig zijn om de zaak op gang te brengen maar wat je duidelijk kunt voorzien is dat CO2 kostprijs zo'n 30 euro per ton wordt. Dat is onder de huidige CO2-prijzen en dat betekent dat je dan geen subsidie meer nodig hebt."

De interesse van de industrie in CCS neemt juist snel toe. Zo wil een consortium van onder meer Shell en TotalEnergie binnen enkele jaren jaarlijks 25 megaton CO2 opslaan voor de Nederlandse kust. Die interesse heeft mede te maken met de stijgende CO2-prijs. Bedrijven moeten sinds 2005 in het Europese Emissiehandelssysteem betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Dat is het afgelopen jaar flink duurder geworden.

In 2030 moet de Nederlandse industrie 14,3 megaton CO2 minder uitstoten. Ter vergelijking: het kostte 30 jaar om de CO2 uitstoot met 8 megaton te verlagen. In het Klimaatakkoord (2019) was afgesproken dat ongeveer de helft (7,2 Mton) van die reductie met CCS mocht worden behaald. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat plafond met 2,5 Mton te verhogen en daar ook subsidie voor beschikbaar te stellen.

Vorige maand kondigde Tata Steel aan af te zien van het grootschalig afvangen en opslaan van CO2. De grootste vervuiler van Nederland wil versneld overstappen op het maken van groene waterstof.

Diezelfde maand besloot een consortium van onder meer Shell en TotalEnergies juist een nieuw grootschalig CCS-project te beginnen.

Berte Simons, programmamanager CCUS van Energie Beheer Nederland: "De doelstelling is dat we grootschalig CO2 kunnen opslaan in lege gasvelden in de Noordzee zodat meerdere emitters CO2 onder de grond kunnen opslaan."

In aanloop naar dat project sprak Shell met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het belang van meer ruimte voor ondergrondse CO2 opslag, laat het bedrijf Nieuwsuur weten. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet honderden miljoenen extra subsidie aan voor meer ondergrondse CO2 opslag.

'Investeren in écht groen'

Het nieuwe project is tegen het zere been van onder andere Natuur & Milieu. Marjolein Demmers: "Wij zijn niet per se tegen CCS. Wij zijn ook akkoord gegaan met het Klimaatakkoord waarin een stuk CCS is afgesproken; maar we willen wel zeker weten dat er ook geïnvesteerd wordt in echte groene oplossingen."

In een reactie zegt Shell: "Wij zijn tegen een plafond op CCS zolang er niet genoeg groene elektriciteit, voorhanden is. We lobbyen heel hard bij de overheid voor meer groene elektriciteit want die heb je nodig voor groene waterstof en voor verduurzaming van de industrie."

Van de formerende partijen wil het CDA geen einddatum voor CCS. Dit omdat bepaalde sectoren heel moeilijk te verduurzamen zijn en omdat ze het heel graag internationaal wil bekijken. De VVD laat de eindigheid van CCS afhangen van de productie van onder meer groene waterstof. De PvdA vindt dat de periode van opslag maximaal tien tot vijftien jaar mag duren.