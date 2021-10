Woningtekort? Deze volkswijk wordt juist gesloopt

De Amersfoortse wijk Jericho wordt met sloop bedreigd. Een typische volksbuurt, gebouwd in 1952 in de periode van de wederopbouw. Maar nu zijn de 124 huizen "op", zegt woningcorporatie De Alliantie. Slopen, is het plan.

Een belangrijke reden is volgens de corporatie het grote pakket aan klimaateisen. "Woningen moeten allemaal van het aardgas af en CO2-neutraal worden. Nu hebben de woningen last van vocht, tocht en ze zijn erg gehorig", zegt directeur Joan van der Burgt van De Alliantie.

Vlak bij Jericho ligt de wijk Jeruzalem, een soortgelijke wijk. Een jaar geleden zou ook deze wijk worden gesloopt, maar de bewoners kwamen in verzet: met succes. In plaats van gesloopt, werd Jeruzalem helemaal gerenoveerd. De woningen werden volledig geïsoleerd en er belandden zonnepanelen op de daken.

In Jericho zou hetzelfde gebeuren: vlak voor de zomer was er nog sprake van renovatie. Maar dat ging niet door.

En dat nieuws komt hard aan. Gefrustreerde en boze bewoners doen in de gemeenteraad hun verhaal, en gaan de straat op om te demonstreren. "Ik blijf hier gewoon zitten en ik blijf vechten voor mijn wijk":