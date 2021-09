We kopen meer boeken, toch krijgen handelaren miljoenensteun

Nederlanders zijn in coronatijd meer gaan lezen. De boekverkoop steeg vorig jaar met bijna 4 procent, maar de fysieke boekwinkels merken daar weinig van.

Vooral boekhandels in de steden hebben het zwaar. "Als deze omzetontwikkeling zich doorzet, verwacht ik dat één op de vijf boekenwinkels volgend jaar moet sluiten", zegt Anne Schroën van de Koninklijke Boekverkopersbond.

Hulp is nabij. Het kabinet komt met met twintig miljoen euro, speciaal voor boekenwinkels. Het bedrag bestaat uit een vergoeding van distributiekosten, vijf miljoen euro, en een garantiefonds van vijftien miljoen euro. Vanaf woensdag kunnen boekhandelaren zich aanmelden voor de steun.

Online concurrentie te sterk

Voor sommigen komt het extra geld te laat. Zoals voor Philip Knops. Na 23 jaar ging zijn boekwinkel in april definitief dicht. "Ons totale eigen vermogen is verdampt, omdat we vanwege corona zo lang dicht moesten. We hebben nu de handdoek in de ring moeten gooien."

De sluiting komt niet alleen door corona, geeft Knops toe. "Dat is één deel, maar het komt vooral doordat de online winkels steeds sterker worden." Zelf heeft hij ook geprobeerd online boeken te verkopen. In 2000 opende hij een webshop naast de fysieke locatie. "Die was best bekend en we verkochten best heel aardig. In coronatijd zelfs heel goed."

Maar dat leverde toch niet genoeg op. "Je moet heel veel van je marge inleveren om dat pakketje via de post bij je klant te krijgen. De tarieven die bijvoorbeeld bol.com kan afspreken, die kunnen wij niet hanteren. Een boek van 20 euro, daar hielden we dan 30 of 40 cent aan over. Dan kun je er nog zoveel verkopen, daar kun je de huur niet van betalen."