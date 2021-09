De uitzending van 18 september

Wat wil Australië met onderzeeboten?

De Verenigde Staten kondigden deze week een nieuw samenwerkingsverband aan met Australië en het Verenigd Koninkrijk. Hun eerste doel: Australië helpen met de ontwikkeling van nucleaire onderzeeboten. Die moeten worden ingezet in de wateren tussen Australië en China.

De Franse president Macron is woedend. Frankrijk zou, in ruil voor miljarden, onderzeeërs voor de Australiërs bouwen. Maar die hoeven ze niet meer. Een woedende Macron haalt vandaag zijn ambassadeurs terug uit Washington en Sydney.

Wat zegt de nieuwe samenwerking over de machtsverhoudingen in de wereld? Te gast is Danny Pronk, veiligheidsonderzoeker bij instituut Clingendael.