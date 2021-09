Nederland als narcostaat? Bekijk hier de serie over drugs

Liquidaties, vergismoorden, ontvoeringen en beschietingen. Bijna dagelijks is er in Nederland een geweldsincident dat op een of andere manier gerelateerd is aan drugs. Het gebruik van drugs is in Nederland genormaliseerd, het is zelfs een bloeiende bedrijfstak met een miljardenomzet. Wetenschappers, hulpverleners, bestuurders en toezichthouders vrezen dat het drugsproblematiek onbeheersbaar is geworden.

Daarom praat Nieuwsuur in een vierdelige serie met bezorgde professionals. De normalisatie van drugs in Nederland is een van de grote oorzaken van de drugscriminaliteit, zegt hoogleraar Hans Boutellier, die hier veel onderzoek naar deed. "Ik vind dat we toe zijn aan een groot, maatschappelijk debat: wat moeten we met die drugs?"

Kijk hier deel één van deze serie terug: