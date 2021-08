Kuipers: bij loslaten maatregelen, mogelijk naar 10.000 besmettingen per dag

Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vreest voor een snel stijgend aantal besmettingen bij het loslaten van de coronamaatregelen. Door de deltavariant en de nog te lage groepsimmuniteit, kunnen we volgens hem te maken krijgen met 10.000 besmettingen per dag.

"We houden rekening met groei als er weer meer mobiliteit komt: mensen gaan weer naar het werk, komen terug van vakantie en de scholen gaan weer open", zegt Kuipers tegen Nieuwsuur. "Dan zal het aantal besmettingen weer stijgen."

Kuipers vindt dat we lessen moeten trekken uit de vorige stevige versoepelingen eind juni, waarna de besmettingen in rap tempo stegen. "Dat is niet handig geweest, en daar zitten we in de ziekenhuizen nog steeds mee. De ziekenhuisbezetting is gedaald, maar de bezetting op de IC's moet nog gaan dalen."

Vaccinatiegraad nog te laag

Kuipers is blij dat de bereidheid tot vaccineren in Nederland hoog is. Maar we zijn er nog niet. "We kruipen nu langzaam naar een 85 procent vaccinatiegraad. Maar dat betekent dat je nog steeds twee miljoen mensen overhoudt die niet gevaccineerd zijn en geen corona gehad hebben."

In het Verenigd Koninkrijk leiden vergaande versoepelingen vooralsnog niet tot hogere besmettingen. Maar volgens Kuipers heeft dat ook te maken met het startniveau op het moment dat de versoepelingen ingaan. "Om een vergelijking te trekken: we zitten nu op zo'n 200 mensen op de IC. Vorig jaar zaten we om deze tijd op zo'n twintig mensen op de IC, een factor tien lager. En ook toen gingen we in augustus geleidelijk omhoog, maar dan begin je laag."

Kuipers pleit ervoor meer te doen om mensen over de streep te trekken voor vaccinatie, zoals met speciale prikbussen de wijken in.

Volgens Kuipers is je niet laten vaccineren "mogelijk risicogedrag". Toch zegt hij dat ziekenhuizen mensen die ziek worden altijd zullen helpen, gevaccineerd of niet. "Dat betekent wel voor de ziekenhuizen dat ze zich ook voor het najaar erop richten dat de capaciteit verhoogd blijft."