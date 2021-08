Zo is het om naast een 'ziekmakende' asfaltcentrale te wonen

Dat laat Nieuwsuur deze zomer zien in de vierdelige serie 'Onder de rook van'. In deel 1: een asfaltcentrale in Den Bosch.

Hoe is het om te leven in de nabijheid van een grote bron van overlast of vervuiling?

"Last van mijn luchtwegen, prikkelende ogen, keelpijn, hoofdpijn", somt Marlies Germanus op. Het is niet wat ze had verwacht toen ze in haar nieuwe, juist ecologische woning trok. De boosdoener: de asfaltcentrale die bij haar om de hoek staat. Het bedrijf recyclet asfalt, maar bij dat proces komen gevaarlijke, soms kankerverwekkende stoffen vrij.

Het probleem is complex, zegt de asfaltcentrale zelf. "En we hebben ook te maken met vernieuwing van snelwegen, dus alles stilleggen is geen oplossing", zegt directeur Diederik Oosting. En dat is waar de schoen wringt voor buurtbewoner Germanus. "Het feit dat gedoogd wordt dat zij zich niet aan de wet houden, terwijl wij ons als burgers continu aan de wet moeten houden."

"Voor mij staat dit symbool voor waar het misgaat in onze democratie." Bekijk hier de video: