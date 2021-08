Geen uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren voor schrijfster Astrid Roemer

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie heeft besloten de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren aan schrijfster Astrid Roemer niet door te laten gaan. Roemer krijgt de prijs wel, maar een uitreiking door de Belgische koning vindt het comité niet gepast.

"Wij nemen stellig afstand van de standpunten en uitspraken van mevrouw Roemer", zegt het comité tegen Nieuwsuur. "Daarom hebben wij gezamenlijk besloten, in samenspraak met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds, dat wij het niet passend vinden om de prijsuitreiking door te laten gaan."

Roemers uitspraken over de Decembermoorden uit 1982 vormen de aanleiding tot het besluit. Toenmalig legerleider Bouterse is door de krijgsraad veroordeeld voor de Decembermoorden. De zaak dient nog in hoger beroep.

Bij de Decembermoorden werden vijftien prominente Surinamers standrechtelijk geëxecuteerd. Op 30 juli schreef ze op haar Facebookpagina een 'bedankje': "Onze SURINAAMSE GEMEENSCHAP heeft D.D.B. hard nodig gehad ZELFBEWUSTER te worden. Merci Man."

Roemer verdedigde haar uitspraken afgelopen vrijdag tegenover Nieuwsuur. "Ik ben geneigd te zeggen dat Bouterse na zo veel jaren geen gevangenisstraf zou moeten krijgen, gezien zijn inzet voor de dekolonisatie van Surinamers."

Feestelijke prijsuitreiking ongepast

Hoewel een uitreiking nu uitblijft, krijgt Roemer de prijs zelf wel omdat dit een oordeel is van een onafhankelijke jury. "De prijs wordt toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, proza en/of drama", zegt het comité. "Persoonlijke standpunten van auteurs worden niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van hun oeuvre. Wij vinden de uitspraken van mevrouw Roemer dermate ongepast dat het door laten gaan van een feestelijke prijsuitreiking niet op zijn plaats is."

In het comité zitten namens Nederland minister Ingrid van Engelshoven en minister Arie Slob, namens België zijn dat minister Jan Jambon en minister Ben Weyts.

Vergelijking met NSB'er

Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, waarin nabestaanden van de Decembermoorden zijn gebundeld, reageerde woedend op de uitspraken van Roemer. Het comité riep de Nederlandse Taalunie op "openlijk stelling te nemen tegen de anti-democratische en anti-rechtsstatelijke uitlatingen" van Roemer.

Ook advocaat Gerard Spong en oud-nieuwslezer Noraly Beyer keerden zich tegen de uitreiking aan Roemer. Spong vergeleek het afgelopen vrijdag in Nieuwsuur met het uitreiken van een prijs aan een NSB'er vlak na de Tweede Wereldoorlog. Lilian Gonçalves-Ho Kang You, voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, zei "geschokt en verbijsterd te zijn" door de uitspraken van Roemer.