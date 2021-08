De uitzending van 3 augustus

Wanneer begin je aan de derde prik?

Verschillende landen zijn al begonnen met de derde prik of denken erover. Maar moet je daar al aan beginnen als je nog niet eens je hele bevolking hebt gevaccineerd? En kunnen die 'derde prikken' niet beter naar arme landen waar de vaccinatiecampagne nog nauwelijks van start is gegaan? We praten erover in de studio met medisch immunoloog Ger Rijkers.