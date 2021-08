De uitzending van 2 augustus

'Farmaceuten verhogen prikprijs'

Pfizer en Moderna verhogen de prijs van hun coronavaccins voor de Europese Unie, meldt de krant Financial Times die inzage had in delen van het nieuwe contract met de EU. De prijs van een dosis Pfizer zou van 15,50 naar 19,50 euro gaan. Moderna kostte eerst 19 euro en nu 21,50 euro per dosis.

Europa zou bereid zijn de hogere prijs te betalen om levering vanuit Europese fabrieken veilig te stellen. Ook lijken de twee mRNA-vaccins effectiever dan de goedkopere vaccins van AstraZeneca en Janssen. Daardoor neemt de vraag toe, wat de farmaceuten in de prijs zouden verrekenen.

Zijn de prijsverhogingen redelijk en te rechtvaardigen? Te gast is gezondheidseconoom Marcel Canoy.