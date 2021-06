Bedden in verpleeghuizen blijven leeg 'door angst voor corona'

De afgelopen maanden steeg de bezetting wel weer, maar uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat het aantal bezette bedden nog niet op het oude niveau is. Voor de crisis waren er een kleine 130.000 bedden bezet in de verpleeghuizen, maar toen de pandemie begon, daalde de bezettingsgraad naar 96 procent. Inmiddels is dat gestegen naar 98 procent, maar er staan dus nog bedden en kamers leeg.

Veel verpleeghuizen werden hard getroffen door de coronapandemie. Nu het zorgpersoneel en de meeste bewoners zijn gevaccineerd, is de rust er een beetje teruggekeerd. Misschien is het zelfs een beetje té rustig.

Ook Ismay Kremers, bestuurder van de Groningse zorginstelling Oosterlengte, merkt dat het rustiger is. "Wij hebben ongeveer 650 bedden in verpleeghuizen en 24 staan er nog leeg. Dat is heel erg veel", vertelt ze. "In de coronatijd hadden we op het dieptepunt 72 lege bedden. We zien wel dat het weer gevuld wordt, maar we zijn er nog niet. Terwijl de vraag naar verpleeghuiszorg enorm is."

Toch bang voor corona

Een mogelijke verklaring is volgens Kremers dat mensen wat angstiger zijn om naar een verpleeghuis te gaan dan voorheen. "Ze zijn bang dat je in een verpleeghuis corona krijgt. Dat heeft de eerste golf ook wel een beetje teweeggebracht", vertelt ze. "We merken dat vooral als een locatie redelijk recent nog een uitbraak heeft gehad. Dan duurt het wat langer voordat de bezettingsgraad weer herstelt."

Als het beddenoverschot blijft bestaan, heeft dat serieuze financiële gevolgen voor de zorginstelling. "Als je die lege bedden doorrekent naar heel jaar, dan kom je op een verlies van twee miljoen euro uit. Dat is fors", aldus Kremers. "Er is wel een compensatieregeling, maar we weten nog niet of dat dan voldoende zal zijn."

Ook in verpleeghuis Het Dokhuis in het Oost-Groningse Oude Pekela staan nu bedden leeg. De locatie werd zwaar getroffen door corona, tien bewoners overleden. Na een pittige tijd is de werkdruk nu iets minder, maar verpleegkundige Lisette Wever vertelt dat het een dubbel gevoel geeft: