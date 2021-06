De uitzending van 12 juni

Was deze stap van Omtzigt na donderdag onvermijdelijk? En wat betekent zijn vertrek voor het CDA en voor de formatie? Politiek verslaggever Arjan Noorlander duidt de ontwikkelingen.

Donderdag lekte een notitie van Omtzigt uit, waarin hij felle kritiek uitte op de manier waarop de partij met hem omgaat. Dat het stuk niet intern is gebleven, maakt het volgens Omtzigt nog moeilijker om binnen het CDA te blijven functioneren.

Netanyahu moet weg, maar gaat-ie ook?

Benjamin Netanyahu, al ruim een decennium premier van Israël, zal naar alle waarschijnlijkheid morgen het veld moeten ruimen voor een coalitie zónder hem. Morgen stemt het Israëlische parlement over die nieuwe regering, met acht zeer uiteenlopende partijen en een flinterdunne meerderheid.

Iedereen in Israël houdt de adem in: zal raspoliticus Netanyahu daadwerkelijk van het toneel verdwijnen? We spreken met Netanyahu-kenners en met oud-premier Ehud Barak.