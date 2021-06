Mbo'ers komen moeilijker aan werk na coronacrisis dan hoogopgeleiden

Vooral de niet-westerse nieuwkomers komen lastig aan de slag, ziet Martine van Tilburg, directeur van ROC Aventus in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. "Omdat ze geen leerwerkplek kunnen krijgen hebben ze geen inkomen én kunnen ze niet afstuderen. Daardoor worden ze eigenlijk gedwongen om te stoppen met school en ander werk aan te nemen, zoals 's nachts in een sorteercentrum", vertelt ze.

De horeca, luchtvaart, toerisme en persoonlijke verzorging (zoals kappers) zijn de sectoren waar het het moeilijkst is, omdat juist daar tijdens de coronacrisis de harde klappen vielen. "Mbo-scholieren in die sectoren kunnen in deze tijd moeilijk een stage vinden. Zonder een stage rond je moeilijker je opleiding af en je kansen op de arbeidsmarkt zijn slechter", zegt Bas ter Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat tien procent van de jongeren langer in de schoolbanken blijft. Dat zijn onder andere mensen die een jaar uitlopen, omdat ze bijvoorbeeld nog geen stageplek konden vinden. Ook zijn er scholieren die doorstuderen, omdat ze geen baan konden vinden tijdens de lockdown.

In totaal gaat het om 23.000 minder nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Zorgwekkend? "Het kan goed nieuws zijn als ze hun diploma dan ook echt halen. Maar als het slechts uitstel is van een werkend leven, dan zou je dat verborgen werkloosheid kunnen noemen", aldus Ter Weel.

Terugloop aanmeldingen

Verschillende mbo-scholen zagen in maart het aantal aanmeldingen voor opleidingen in de horeca, toerisme en evenementen teruglopen. Toch roepen de scholen leerlingen op "met hun hart te kiezen", want op de langere termijn zijn er ook in deze sectoren weer veel arbeidskrachten nodig.