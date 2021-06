Deze foto's laten zien 'waarom lang niet iedereen fotograaf is'

Wat zijn de 99 meest iconische Nederlandse foto's ooit gemaakt? Het Nederlands Fotomuseum opent morgen, na lang wachten op versoepelingen van de coronamaatregelen, de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie. Een speciale commissie selecteerde een canon van beelden die artistiek en maatschappelijk onderscheidend zijn, en samen het verhaal vertellen van 180 jaar fotografie in Nederland. 99 foto's, kriskras door elkaar omringen de bezoekers van het Fotomuseum in Rotterdam. Meteen vallen de wereldberoemde strandpubers van Rineke Dijkstra op, en rapper Tupac van Dana Lixenberg, gefotografeerd 2,5 jaar voor zijn dood. Soms springen bekende fotografen als Ed van der Elsken, Viviane Sassen en Erwin Olaf in het oog door hun herkenbare stijl, daarnaast zijn het juist iconische afbeeldingen die je herkent, zoals 'het jongetje met het pannetje' van Emmy Andriesse in de hongerwinter of de pasfoto's van Anne Frank uit 1939.

1/5 Pasfoto's van Anne Frank, 1939 Anne Frank Stichting 2/5 Hongerwinter, Amsterdam, 1944-1945 Emmy Andriesse/Universiteit Leiden 3/5 Tupac Shakur, 1993 Dana Lixenberg 4/5 D.N.A., 2007 Viviane Sassen 5/5 Johan Cruijff, Piet Keizer, Klaas Nuninga en Sjaak Swart, 1967 Paul Huf/Maria Austria Instituut

"Nederland heeft een enorm rijke fotografie", vertelt Birgit Donker, directeur van het Fotomuseum. "Eerst was de fotografie een uitvinding waar een beetje meewarig naar werd gekeken. Pas later werd het ook door kunstenaars ontdekt als een zelfstandig medium. Nu de fotografie 'geëmancipeerd' is - iedereen maakt foto's tegenwoordig - vonden we dit het moment om 180 jaar in 99 beelden te vatten." Meerstemmig Hoe onderscheidend die beelden ook zijn, veel foto's in de Eregalerij zal het grote publiek niet meteen herkennen. Een daguerreotypie uit circa 1846 van een zwart echtpaar. Stakende Turkse vrouwen in Almelo. Een staatsieportret van een Javaanse prins door zijn hoffotograaf. Ook dat zijn foto's die artistiek opvallen, historisch belangrijk zijn of maatschappelijke relevantie hebben, oordeelde de selectiecommissie.

1/3 Johannes Ellis en Maria Louise de Hart, Paramaribo, ca. 1846 Rijksmuseum 2/3 Kroonprins van Yogyakarta, 1883-1890 Kassian Céphas/Nederlands Fotomuseum 3/3 Staking van Turkse vrouwen bij kippenslachterij Ten Dam, Almelo, 1978 Bertien van Manen/Rijksmuseum

"We willen het publiek heel erg verrassen en aan het denken zetten: welke foto's pasten tot nu toe niet in het bestaande verhaal", zegt Guinevere Ras, die meehielp bij het samenstellen van de lijst. "We willen echt het perspectief van de bezoeker veranderen." "Meerstemmigheid was het vertrekpunt van de tentoonstelling. We wilden vanaf het begin kijken wat er al heel vaak is getoond en wat nu juist een nieuwe plek verdient. Zo kunnen we een rijker en meer volledig verhaal vertellen." Een goed voorbeeld zijn de zusters Anna en Augusta Curiel, die begin vorige eeuw in Suriname werkten. Rond 1920 legden ze een suikerplantage vast in de binnenlanden van de Nederlandse kolonie. Ras: "Je ziet een keurige plantage, heel mooi geordend, statig in hoog perspectief gefotografeerd. De ellende die op zo'n plantage heeft geheerst is natuurlijk niet te zien."

Arbeiderswoningen en apotheek op plantage Geijersvlijt, ca. 1920 Augusta Curiel/Nationaal Museum van Wereldculturen zoom in